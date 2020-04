Fonti Mef, trovata intesa: 400 mld in più per liquidità imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Arrivain modo dae portare così ilA dirlo sono alcuneche certificherebbero l'accordo raggiunto sul punto più delicato del prossimo decreto.In dettaglio, le fonti specificano che ", senza limiti di fatturato, e altri".Il decreto prevederebbe anche gConfermate leIl decreto vede anchee del sostegno alla internazionalizzazione delle imprese". Da quanto si apprende, sarebbe infatti raggiunto lsul sostegno all'export, "con l'impegno del Ministro Luigi Di Maio" a "potenziare il sostegno dello Stato per l'export delle nostre imprese"., liberando 50mld per nuove garanzie che consentiranno all'export di ripartire. A queste garanzie nel 2021 si aggiungono altri 200 mld per nuovi investimenti".