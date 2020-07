Fondo Garanzia, ABI: 811mila domande per 50 miliardi

(Teleborsa) - L'ABI segnala che a ieri, 9 luglio, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia sono cresciuti a circa 50 miliardi (49,92) di euro, con 811 mila domande pervenute, di cui 707 mila fino a 30 mila euro, per oltre 14 miliardi di euro.



Questi importanti risultati - precisa la nota - "si assommano a quelli ancor più rilevanti delle moratorie che testimoniano come prosegue intensamente il massimo impegno sociale delle banche in Italia".