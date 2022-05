Fondazione Buzzi, a Milano nasce il progetto "Punto Lilla"

(Teleborsa) - La Clinica Ostetrico Ginecologica dell'Ospedale Buzzi di Milano, con il supporto e la collaborazione della Fondazione Buzzi, inaugurano mercoledì 11 maggio il Punto Lilla, lo spazio di promozione della salute delle donne che avrà sede nella fermata Gerusalemme della metropolitana Lilla.

Medici del reparto di ostetricia e ginecologia, – spiega la Fondazione in una nota – daranno informazioni e distribuiranno materiale sulla prevenzione delle patologie della riproduzione, la programmazione della gravidanza, la fase peri concezionale, la gravidanza e il periodo dopo il parto. Verranno date informazioni sul ruolo dell'alimentazione, dello stile di vita, dell'assunzione dell'acido folico e delle vaccinazioni volte a migliorare gli esiti della gravidanza e a garantire il benessere del neonato e futuro bambino. Si parlerà di cosa significa il periodo de "I primi 1000 giorni", dell'allattamento, del microbioma e dell'importanza delle prime fasi nella programmazione della vita futura e nel mantenimento della salute.

Inoltre, verranno fornite informazioni pratiche sui consultori, sui centri vaccinali, sugli ambulatori dell'ospedale, sulla sala parto e su tutta la struttura di rete per la migliore assistenza, così importante nel periodo fertile della donna e per il futuro neonato. L'attività di promozione alla salute dedicata alle donne sarà svolta tutti i giovedì dalle 14:30 alle 17:00.



"Siamo molto contenti di questa inaugurazione che rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso volto a garantire il benessere delle neomamme e di quelle che lo diventeranno a breve. Ci teniamo – commenta Stefano Simontacchi, presidente di Fondazione Buzzi – a porre un ringraziamento speciale alla metropolitana Lilla che mette a disposizione lo spazio gratuitamente permettendoci di tenere fede al nostro forte impegno nel fornire continuo supporto alle nostre mamme e ai loro bambini".

"Metro 5 – afferma Serafino Lo Piano, amministratore delegato di Metro 5 S.p.A – è sempre al fianco della Fondazione Buzzi anche in questa iniziativa rivolta alle donne che troveranno nel Punto Lilla uno spazio di ascolto e d'informazione a loro dedicato. La Linea 5, ospitando questo significativo progetto, conferma la sua vocazione quale luogo di aggregazione e di accesso ai servizi".

"Il nostro intento – sottolinea Irene Cetin, direttore del Dipartimento Donna, Mamma e Neonato dell'Ospedale Buzzi di Milano – è di dare informazioni semplici a tutte le donne, ai loro partner e alle loro famiglie, su come favorire attraverso i comportamenti della vita quotidiana, tra cui l'alimentazione, un inizio consapevole ed ottimale della gravidanza, per ridurre lo sviluppo di patologie e favorire un normale decorso sia per la salute della futura mamma che per la vita futura del nascituro".

L'inaugurazione del Punto Lilla avverrà mercoledì 11 maggio 2022 alle ore 11.00 presso la fermata Gerusalemme della metropolitana Lilla.