Fitch: conferma il rating dell'Italia BBB-. L'outlook è stabile

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Fitch conferma il rating di lungo termine per l'Italia a BBB- con outlook stabile. "L'elevato debito e la debole crescita strutturale continueranno a pesare sul rating" dell'Italia. Lo afferma l'agenzia di rating, sottolineando che "le recenti iniziative dell'Ue, incluso il Recovery Plan, potrebbero limitare l'atteso deterioramento dei conti pubblici italiani dal 2021".



Fitch mette quindi in evidenza come l'economia italiana ha pagato un caro prezzo a causa della pandemia, anche se con la fine del lockdown il governo ha mosso gradualmente i primi passi per aiutare la normalizzazione dell'economia.



L'agenzia di rating aveva visto al ribasso il rating italiano il 28 aprile scorso portandolo all'attuale BBB- da BBB a causa dell'impatto del Covid-19 sull'economia. © RIPRODUZIONE RISERVATA