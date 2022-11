Fisco, Lega rilancia su flat tax: atteso innalzamento tetto a 85-90mila euro

(Teleborsa) -"si dimostrerà finalmente che lama un programma strutturato in 5 anni". Lo ha anticipato il sottosegretario all'Economiaa Radio 24, aggiungendo "cominciamo assolutamente con"."Cominciamo con, forse qualcosina meno,- ha detto il sottosegretario - dipenderà anche da alcune variabili macroeconomiche un po' meno dipendenti da noi, ma certamente sì, certamente in legge di bilancio troveremo il passaggio da 65mila ad almeno a 85mila".Frattanto, il vicepremiercontadi portare la Manovra di bilancio in Parlamento e si realizzare "tutti i grandi progetti economici su cui la Lega e il centrodestra si sono impegnati". Il leader del Carroccio ha citato, l'innalzamento del tetto dellada 65mila euro a 85mila e 100mila euro e, ancora, la, con la rottamazione di milioni di cartelle esattoriali, e la"limitando abusi e non più a vita".Fra le "priorità" c'è anche il, ma "si sta valutando"rispetto all'obiettivo principale che è il. "Una volta colmato il fabbisogno energetico, con quello che resterà valuteremo cosa fare e come fare", ha detto Salvini, ricordando che due terzi andrà al lavoratore e un terzo alle imprese, una proporzione ritenuta "soddisfacente" da imprese e sindacati.