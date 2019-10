Fisco, grandi imprese evadono 16 volte in più delle piccole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lasarà, come messo nero su bianco neluno dei pilastri della prossima. Una vera e propria piaga da combattere, con tutti i mezzi e "senza quartiere", come in più occasioni è stato ribadito. Ad esempio, l'entità dell'evasione fiscale contestata allenel 2018(nel 2017, tuttavia, era stata pari aA lanciare l'allarme la Cgia di Mestre: dall'attività di accertamento svolta dall'Agenzia delle Entrate lo scorso anno sulle attività economiche emerge come la maggiore imposta media accertata per ogni singola grande azienda sia pari a poco più di"Questi dati ci dicono che la– sottolinea il coordinatore dell'Ufficio studi degli Artigiani di Mestre Paolo Zabeo. Ovviamente, nessuno di noi auspica chetuttavia, una maggiore attenzione verso questi soggetti sarebbe auspicabile, visto che le modalità di evasione delle holding non è ascrivibile alla mancata emissione di scontrini o ricevute, bensì alReati, quest'ultimi, che non verranno nemmeno sfiorati dalle misure di contrasto all'utilizzo del contanteTesi condivisa anche dal segretario della Cgia: "sottolinea. Tuttavia, se il nostrosarebbe piùne trarrebbe beneficio anche