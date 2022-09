Ferrovie dello Stato Italiane, nuovo mandato per green bond a 4 anni

Mercoledì 7 Settembre 2022, 13:15







(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane, che ha un rating BBB/stabile con S&P e BBB/stabile con Fitch, ha dato mandato ad un pool di banche - Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs International, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley e UniCredit - in qualità di bookrunner congiunti, per il collocamento di un'emissione green in euro a 4 anni Senior unsecured.



Il prestito, emesso nell'ambito del programma EMTN dell'emittente, sarà quotato su Euronext Dublino e soggetto alle consuete condizioni di mercato.



L'utilizzo del ricavato per finanziare l'acquisto di nuovi treni elettrici per servizi nazionali e internazionali, nonché lavori sull'infrastruttura ferroviaria dell'Alta Velocità.