Ferrovie dello Stato, l'ad Gianfranco Battisti: «Il nuovo piano varrà tra lo 0,7 e lo 0,9% del Pil»

Si dilinea il piano di investimenti di Ferrovie dello Stato Italiane Spa. « Il nuovo piano a cui stiamo lavorando varrà tra lo 0,7 e lo 0,9% del Pil », ha detto l'ad, Gianfranco Battisti, nel corso della conferenza stampa di presentazione del piano di investimenti per la Lombardia aggiungendo che « saremo una leva di crescita per il Paese » .



Battisti ha ricordato che « il nuovo piano conterrà un'operazione molto importante che implementerà » lo stesso business plan. Il riferimento è all'operazione con Alitalia. Proprio sulla compagnia aerea il manager non ha voluto fornire alcuna indicazione.



Oggi a Londra è previsto un incontro tra i vertici del gruppo ferroviario e Delta Airlines e Easyjet, i due vettori con cui Fs sta trattando per l'operazione Alitalia. Ultimo aggiornamento: 13:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA