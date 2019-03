Ferrero, azienda italiana con più alta reputazione al mondo

(Teleborsa) - Quando si dice un nome, una garanzia. Ferrero, Pirelli, Giorgio Armani, Barilla e Lavazza sono i cinque ambasciatori della reputazione italiana nel mondo. E' quanto emerge dalla Global RepTrak 100 del 2019, la classifica annuale delle aziende più "reputate" al mondo, stilata da Reputation Institute.



FERRERO AL TOP - Ferrero, con il 19esimo posto assoluto, si conferma l'azienda italiana più reputata al mondo e la prima, a livello globale, nel settore alimentare. Nel settore del Food and Beverage ottimi risultati anche per Barilla, al 31esimo posto, e Lavazza, 38esima complessivamente, con un balzo di 11 posizioni rispetto all'anno passato.



In sostanza nella categoria delle imprese alimentari tre delle prime quattro al mondo sono aziende italiane. Completano la squadra del nostro Paese Pirelli e Armani, rispettivamente al 23esimo e 24esimo posto. © RIPRODUZIONE RISERVATA