FedEx in rosso dopo taglio guidance 2019

(Teleborsa) - FedEx rivede al ribasso la giudance per il 2019.



Tra le cause di questa rivisitazione in negativo vengono citate dalla società di consegne americana la debolezza registrata dai mercati esteri, in particolar modo nell'Eurozona, e il rallentamento del commercio globale che ne frenerebbe le performance.



Questa è la seconda riduzione delle previsioni relative ai profitti annuali, ed è stata fatta a distanza di soli tre mesi dalla prima. Il mercato, alla pubblicazione dei dati relativi al terzo trimestre dell'esercizio 2019, inferiori alle attese, non è stato infatti magnanimo e ha portato dal suono della campanella subito in rosso le contrattazioni dei pacchi express alla Borsa di New York. Il titolo FedEx sta perdendo il 5,03%.





© RIPRODUZIONE RISERVATA