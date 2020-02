FCA propone dividendo di 70 centesimi di euro per azioni ordinarie

(Teleborsa) - Il CdA di Fiat Chrysler Automobiles ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo alle azioni ordinarie pari a 0,70 euro per azione, corrispondente ad una distribuzione complessiva di circa 1,1 miliardi di euro.



La distribuzione del dividendo, a valere sull'utile di esercizio 2019, sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti prevista per il 16 aprile 2020.



Nel caso in cui la distribuzione del dividendo sia approvata dall'Assemblea degli azionisti, lo stacco della cedola è previsto per il 20 aprile 2020 con data di pagamento il 5 maggio 2020.