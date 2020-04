FCA, immatricolazioni: a marzo crollo del 90%

(Teleborsa) - Vendite a picco per Fiat Chrysler sul mercato italiano a marzo per l'epidemia di coronavirus. Il mese scorso FCA ha immatricolato 4.649 auto, con una diminuzione del 90,34% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In forte calo anche la quota di mercato, che scende al 16,4% dal 24,7% di un anno fa.



Nei primi tre mesi dell'anno, il gruppo FCA ha venduto 85.875 macchine, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La quota di mercato, invece, è cresciuta leggermente. © RIPRODUZIONE RISERVATA