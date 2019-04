Facebook avrà il suo assistente vocale che sfiderà Alexa e Siri

Facebook si prepara a sfidare Amazon, Apple e Google nel campo delle assistenti vocali. Secondo indiscrezioni di Cnbc, il social network sta lavorando a un'assistente vocale che finirebbe per fare concorrenza ad Alexa, Siri e Assistant. Stando alle fonti dell'emittente finanziaria americana, il gruppo guidato da Mark Zuckerberg è impegnato su questo fronte dall'inizio del 2018. Gli sforzi vedono protagonisti la divisione dell'azienda che si occupa di realtà virtuale e aumentata, quella dedicata a prodotti come i visori Oculus. Stando alle due fonti di Cnbc, ex dipendenti di Facebook, la società con sede a Menlo Park (California) ha contattato rivenditori nella filiera produttiva degli smart speaker, le casse intelligenti. Amazon e Google dominano il mercato degli smart speaker con quote rispettivamente del 67 e 30%. © RIPRODUZIONE RISERVATA