Fabilia debutta su AIM Italia: quinta ammissione da inizio anno sul mercato delle PMI

(Teleborsa) -, catena specializzata nell'offerta di pacchetti vacanza "su misura" per famiglie e ragazzi, ha, il mercato dedicato alle PMI, dopo aver raccolto. Il flottante al momento dell'ammissione è del 17,76 % e la capitalizzazione è pari a circa 9,7 milioni di euro.Si tratta della, ma c'è da considerare che il periodo del lockdown aveva bloccato tutte le IPO. Il mercato dedicato alle piccole imprese raggiunge così il numero diIl titolo Fabilia oggi non è partito molto bene sul mercato, dove registra un ribasso del 6,25% a 1,5 euro.La quotazione in Borsa Italiana si conferma uno strumento a disposizione delle imprese ambiziose che vogliono crescere e continuare a competere in ogni scenario di mercato", sottolinea, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ricordando che l'acesso al più ampio mercato dei capitali rappresenta per Fabilia "un'opportunità importante per accelerare il proprio percorso di sviluppo e per continuare ad affrontare le proprie sfide sul mercato domestico"."Ci consideriamo i pionieri del matrimonio tra turismo e finanza e un partner ideale dei maggiori investitori italiani e internazionali con focus sul turismo nel nostro Paese", ha dichiarato il Fondatore e Ad di Fabilia, Mattia Bastoni, spiegando che con i proventi dell'IPO si punta a "rafforzare questa strategia" e si guarda n particolare allo "sviluppo sui mercati esteri."