Ex Ilva, Svimez: da chiusura impatto annuo di 3,5 miliardi su PIL (-0,2%)

(Teleborsa) -sul Pil nazionale delladi Tarantodel pil italiano. Se consideriamo l'impatto sul Pil del Mezzogiorno si sale allo. Lo dice una prima stima degli effetti macroeconomici della chiusura dell'Ilva della(Associazione per loluppo dell'industria nelzogiorno). "La valutazione ha considerato gli effetti della chiusura rispetto all'attuale assetto produttivo caratterizzato già oggi da una produzioneinferiore agli obiettivi previsti dal piano industriale", si precisa ancora.Ilintanto sceglie lanei confronti diche ha notificato, appunto, la volontà di lasciare Taranto.Si viene in Italia, si vince una gara e si rispettano i termini contrattuali indicati nel bandoNon si può pensare di cambiare una strategia imprenditoriale adducendo a giustificazione lo scudo penale che peraltro non è previsto contrattualmente", ha detto il PremierAncora più duro il Ministro dello Sviluppo Economicochesenza troppi giri di parole:L'azienda però" in quanto c'è la possibilità che, per un provvedimento dell'autorità giudiziaria di Taranto, venga di nuovo spento l'altoforno 2 e "in tal caso dovrebbero essere spenti anche gli altiforni 1 e 4 in quanto, per motivi precauzionali, sarebbero loro egualmente applicabili le prescrizioni» del tribunale sull'automazione degli altiforni. Quindi, il contratto sull'Ilva di ArcelorMittal andrebbe considerato. Lo si legge nell'atto di citazione di ArcelorMittal all'Ilva in amministrazione straordinaria - depositato al tribunale di Milano - pubblicato dal sito delDomani, intanto, giovedì alle 14 ilterràun'informativa urgente sulla