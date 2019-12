Ex Ilva, Patuanelli convoca commissari e sindacati il 12 dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -i fa ildellaè statoad una sola voce dache anzi hannoper domani,, dice il Segretario generale della Cgil,"Arcelor Mittal deve rispettare i lavoratori della ex Ilva e la comunità di Taranto. Gliscrive su twitter la Segretaria generale della Cisl,Prosegue intanto lache si fa sempre piùcon il Ministro dello Sviluppo Economicoche a caldo aveva parlato di"Conc'è un negoziato in corso, abbiamo delle controproposte molto efficaci nella direzione che avevamo concordato, il negoziato è solo all'inizio. Il dossier è complesso e delicato e non possiamo svelare dettagli, quello che posso anticipare senza svelare in questo momento delle questioni che rimangono riservate cheQuando ho detto isignificava questo che siamo disponibili a fare la nostra parte per rendere questo progetto ancora più efficace", ha detto il Premier, al termine del, ripercorrendo la trattativa difficile con i Mittal e delineando i prossimi passi dell'esecutivo."Quando i privati non ce la fanno èi posti di lavoro" e il "risanamento ambientale" ha sottolineato poi il Ministro dello Sviluppo economico,, a L'aria che tira su La7. "Lo Stato entra attraverso ilil Ministrosta lavorando a una serie di ipotesi, lo Stato entra anche per controllare cosa fa il", ha quindi puntualizzato Patuanelli chedell'azienda in amministrazione straordinaria.- Nel frattempo, ialla richiesta di proroga presentata dai commissari dell'Ilva in Amministrazione Straordinaria sull'uso, sequestrato e dissequestrato più volte nell'inchiesta sulla morte dell'operaio Alessandro Morricella. I commissari chiedono un anno di tempo per ottemperare alle prescrizioni di automazione del campo di colata. La decisione spetta comunque al giudice,dinanzi al quale si svolge il processo sulla morte di Morricella, che si esprimerà tra. Venerdì 13, se non dovesse essere autorizzata la proroga della facoltà d'uso di Afo2, scatterebbe loperché scadono i tre mesi concessi dal Tribunale del Riesame per ottemperare alle prescrizioni.