Ex-Ilva al rush finale, Patuanelli convoca sindacati

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha convocato i sindacati domani, martedì 1 dicembre, alle 12 per affrontare la vertenza dell'ex-Ilva. E' quanto si apprende da fonti sindacali. Al confronto dovrebbero essere presenti anche il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.

Sul tavolo il piano del Governo che prevede per l'ex Ilva l'ingresso dello Stato al 50%, attraverso Invitalia. Il restante 50% dovrebbe rimanere nelle mani di Arcelor Mittal.

Dal capoluogo pugliese, intanto, il sindaco Rinaldo Melucci lamenta di non essere stato informato. "Finché sento parlare, tutto nella stessa equazione, di rifacimento di altiforni, di piena occupazione dentro allo stabilimento siderurgico, di piani sconosciuti del Governo e persino di sostenibilità ambientale col carbone, mi sento soltanto preso in giro, e con me sicuramente la maggioranza dei tarantini".

L'unica strada è "la valutazione del danno sanitario, la completa decarbonizzazione ovvero la chiusura dell'area a caldo, la riqualificazione o l'accompagnamento degli esuberi, le bonifiche, persino l'arretramento fisico dello stabilimento siderurgico dalla città e dal porto".

