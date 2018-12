Eurozona, crescita crolla al valore più basso in quattro anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Gli ultimi dati flash dell'indagine PMI curata da Markit hanno indicato un rallentamento della crescita dell'attività economica dell'Eurozona, fino a segnare. Si è registrata, mentree l'ottimismo è peggiorato. L'avvisaglia di un rallentamento della crescita economica si è aggravata dallee dall'attuale. Allo stesso tempo,Dalla lettura dei dati flash dell'indagine, che raccoglie l'85% circa delle consuete risposte mensili, l'dell'Eurozona è crollato da 52,7 punti di novembre a 51,3 di dicembre, indicando ilIn, la produzione è aumentata al. Il settore terziario ha mantenuto un tasso di espansione leggermente più rapido del manifatturiero, anche se ha indicato un leggero miglioramento del ritmo di crescita della produzione con aziende che hanno sempre più consumato l'accumulo dell'inevaso. I nuovi ordini ricevuti dalle imprese tedesche sono diminuiti per ilterzo mese consecutivo, indicando la più forte contrazione in poco più di quattro anni.Negli altri paesi, il tasso di crescita della produzione ha segnato un valore leggermente maggiore della media dell'Eurozona per la prima volta da maggio, e purtuttavia indicando un peggioramento dell'espansione ai minimi in poco più di cinque anni.Anche l'inflazione sui prezzi di vendita si è attenuata fino a raggiungere i valori minimi da settembre dello scorso anno. Inl'inflazione si è comunque mantenuta più forte rispetto allae a tutti gli altri paesi dell'Eurozona."Se parte della contrazione riflette i disagi dell'operatività commerciale e dei trasporti derivata dalla protesta dei "gilet gialli" in Francia, è anche la conseguenza della diffusione dell'" - ha commentatopresso IHS Markit - aggiungendo che ". Situazione questa inoltre aggravata dallee dalla Brexit. Per di più l'indagine evidenzia quanto il settore automobilistico sia in difficoltà e quanto stia agendo da traino per l'economia del settore dell'intera regione".