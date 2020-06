Eurotech, holding Emera supera il 20% del capitale

(Teleborsa) - Emera, holding di partecipazioni a capitale interamente italiano, tra cui Aldo e Beppe Fumagalli (gia` proprietari del Gruppo Candy Hoover) e i gruppi Bluenergy e Mitica, ha incrementato ulteriormente la partecipazione nel capitale sociale di Eurotech, societa` multinazionale specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi embedded, high-performance edge computer e soluzioni per l'Internet of Things Industriale.



La partecipazione attualmente detenuta da Emera in Eurotech è di 7.117.404 azioni, pari al 20,04% del capitale sociale.