Europa procede in rialzo. Piazza Affari in scia

Mercoledì 1 Settembre 2021, 11:30







(Teleborsa) - Borse europee procedono in forte rialzo assieme a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance, di rimando alla buona lettura del PMI manifatturiero che conferma una solida crescita del settore.



L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,181. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.810,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 68,63 dollari per barile.



Invariato lo spread, che si posiziona a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,71%.



Tra gli indici di Eurolandia piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,58%, buona performance per Londra, che cresce dello 0,88%, e sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dell'1,24%.



Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 26.328 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 28.953 punti.



In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+1,09%); con analoga direzione, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,68%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Leonardo, che mostra un forte incremento del 3,10%.



Svetta Enel che segna un importante progresso del 2,19%.



Vola Italgas, con una marcata risalita del 2,17%.



Brilla DiaSorin, con un forte incremento (+2,1%).



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, GVS (+5,01%), Sanlorenzo (+3,73%), Autogrill (+2,52%) e Mediaset (+2,42%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Esprinet, che continua la seduta con -1,91%.



In rosso Alerion Clean Power, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,51%.



Piccola perdita per B.F, che scambia con un -0,86%.