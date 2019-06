© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'in cerca di "chiarezza" da parte dele sollecita ilin tema di Bilancio. Lo ha ribadito il, al suo arrivo alla riunione in Lussemburgo."Se è così - ha commentato - la solidarietà da parte dell'Europa e il senso comune di utilizzare la stessa moneta, avendo gli stessi obiettivi, saranno certamente confermati da parte dell'Eurogruppo".Centeno ha spiegato che, durante la riunione dei Ministri delle Finanze dell'Eurozona, vi sarà un aggiornamento sulla situazione dell'Italia sulla base del Pacchetto di Primavera stilato dalla Commissione ed una informativa in merito alle "decisioni politiche necessarie" per il rispetto del Patto di Stabilità.Il Presidente ha ribadito che, ai fini della, è importantee con la traiettoria di. "E' importante per gli investimenti, per il costo degli investimenti, per i pagamenti degli interessi", ha spiegato.