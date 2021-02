© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - EssilorLuxottica e Cooper Companies, due delle principali società operanti nel campo della cura della vista nel mondo, hanno stipulato un accordo per la creazione di una, per l'acquisizione diimpegnata nello sviluppo di lenti da vista innovative per ridurre la progressione della miopia tra i bambini.Attraverso questa partnership - spiega una nota - EssilorLuxottica e Cooper Companies metteranno a fattor comune le loro esperienze e il loro ruolo di riferimento nella gestione della miopia per accelerare la commercializzazione delle lenti SightGlass Vision e rafforzare ulteriormente le opportunità di innovazione e il go-to-market, aumentando la diffusione degli strumenti per il controllo della miopia.La tecnologia SightGlass Vision andrà a completare l'offerta di entrambe le società, che comprende la lente Stellest di Essilor e le lenti a contatto MiSight e Orthokeratology di CooperVision.La joint venture acquisirà SightGlass Vision da Cooper Competies. L'acquisizione e la nascita della joint venture sono soggette alle approvazioni delle autorità regolatorie e alle consuete condizioni di chiusura. Cooper Companies deteneva in precedenza una partecipazione di minoranza in SightGlass Vision e ha completato l'acquisizione della società nel mese di gennaio 2021.