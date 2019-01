Esselunga, nel 2018 in crescita le vendite del 2,1%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che, tramite l'esame di alcuni dati preliminari, rende noto di aver portato le vendite nelIl gruppo controllato da Marina Caprotti, ancora in ballo insieme alla madre per l'acquisto delle quote degli altri eredi del defunto fondatore, ha ottenuto questo, quindi ad inflazione zero.In questo contesto di mercato negativo caratterizzato soprattutto nella seconda parte dell'anno da un calo dei consumi, l'aumento del marchio milanese conferma il primato di convenienza offerta da Esselunga.Altra nota significativa la registra. Al 31 dicembre 2018 la Posizione Finanziaria Netta e' pari a -436 milioni (era -848 milioni a fine 2017) grazie ad una forte generazione di cassa.