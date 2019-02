Eni, nel 2018 utile a 4,2 miliardi (+25%). Produzione record a 1,85 milioni di barili al giorno

Ultimo aggiornamento: 08:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Eni chiude il 2018 con un utile netto pari a 4,2 miliardi di eurorispetto al 2017 e un utile netto adjusted di 4,6 miliardi (+93%). Lo fa sapere il gruppo petrolifero, aggiungendo che nel solo quarto trimestre dell'anno l'utile netto è sceso del 76% a 499 milioni mentre l'utile netto adjusted è salito del 55% a 1,46 miliardi.Il consiglio di amministrazione della società proporrà la, contro gli 0,80 del 2017, di cui 0,42 già pagati come acconto.a 8,2 miliardi contro i 10,9 miliardi precedenti (-24%).Nel 2018 l' Eni ha registrato il record della produzione di idrocarburi con 1,85 milioni di barili al giorno, in crescita del 2,5% rispetto al 2017 a prezzi costanti. L'amministratore delegato del gruppo, Claudio Descalzi, sottolinea che si tratta della «produzione giornaliera più alta di sempre». Nel quarto trimestre, tuttavia, la produzione risulta in calo dell'1% a 1,87 milioni di barili al giorno.«Nel corso del 2018 abbiamo lavorato su due fronti: la continua ottimizzazione del portafoglio di business esistente e il suo potenziamento per il futuro, in linea con la strategia annunciata.», afferma ancora, rilevando che il Cane a sei zampe ha «operativo e il risultato netto in presenza di unrispetto al 2017».Nella nota dei conti Eni fa sapere che lea breve/medio termine saranno illustrati nella Strategy Presentation sul piano strategico 2019-2022 previstae nella Relazione Finanziaria Annuale 2018.