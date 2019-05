Energica, nuovo accordo commerciale in Europa Centrale

(Teleborsa) - Energica Motor Company ha firmato un nuovo accordo con E-Motorstore, un retail specialist di moto elettriche con una rete di vendita in rapida crescita. Il nuovo partner commerciale servirà aree dedicate in Germania, Austria e Svizzera.



La casa modenese è già fornitore unico per il triennio 2019-2021 del campionato FIM Enel MotoE World Cup.



"E-Motorstore con i suoi 8 punti vendita contribuirà ad accrescere la notorietà del marchio Energica e a rafforzare la presenza del nostro prodotto nei mercati di lingua tedesca", afferma Giacomo Leone, Energica Sales & Field Marketing Director.





