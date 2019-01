Energia&Clima, l'Italia invia a Bruxelles il Piano nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Produzione di, in linea con gli obiettivi previsti dalla UE, ed una quota di energia rinnovabilecontro il 14% previsto dalla Commissione europea.Sono questi i principali obiettivi del(PNIEC), inviato dala Bruxelles.Il piano, previsto dall'Europarlamento e dal Consiglio, è strutturato secondo 5 dimensioni: decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività.Inoltre, il Piano prevede unarispetto allo scenario di partenza PRIMES 2007a fronte di un obiettivo UE del 32,5% e la, obiettivo superiore del 3% rispetto a quello previsto dall'UE."Siamo riusciti nei tempi previsti ad elaborare unodel nostro Paese e dell'UE per i prossimi 10 anni", ha affermato il Sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega all'Energia, aggiungendo che "il merito va ad un cambiamento radicale nell'approccio alla politica energetica" ed al, che ha coinvolto tecnici e policy maker del Ministero dello Sviluppo assieme al Ministero dell'Ambiente, dei Trasporti, al GSE, all'ISPRA, all'ENEA, al Politecnico di Milano ed all'Authority per l'energia ARERA."Il piano - ha aggiunto Crippa – è uno strumento che per raggiungere i propri obiettivi avrà bisogno del sostegno e della collaborazione attiva da parte di tutti gli stakeholders, sia nella fase di predisposizione che di realizzazione. Per questo, prevediamo una consultazione a tutti i livelli e, soprattutto, con le parti interessate, comprese le parti sociali"."A breve - ha concluso - presenteremo in un evento pubblico il portale dedicato al PNIEC, pensato per essere uno spazio di informazione e di dialogo sulle principali tematiche oggetto del piano, integrando anche la dimensione sociale della transizione energetica che, molto spesso, rappresenta la principale barriera al cambiamento".