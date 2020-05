Enel, avanti nella strategia di decarbonizzazione e transizione energetica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per centrare gliposti dalla sua, che prevede la0, l'uscita dal carbone entro il 2030 ed un aumento dela 60GW al 2022. Anche da questo punto di vista, la compagnia energetica è molto avanti, avendo già effettuato lo scorso anno ildella generazione da fsu quella tradizionale con il raggiungimento di unadella generazione totale.Il Gruppo ha infatti annunciato oggiper affrancarsi dal carbone, una, l'altra, dove ha annunciato la chiusura dell'ultimo impianto a carbone diPer quanto concerne la, Enel ha annunciato la chiusura di una parte dell'impianto - il Gruppo 2 - a partire dal 1° gennaio 2021, in particolare delladella centrale pugliese.La società ha anche avviato nei mesi scorsi l'iter di permitting per la, in vista della chiusura completa dell'impianto a carbone di Brindisi entro il 2025, e sta contemporaneamente sviluppando progetti perall'interno del sito.In, le due società operative del Gruppo - Enel Chile ed Enel Generación Chile - stanno, situato a Coronel: si prevede di chiudereentro ile l'd entro il, con una decisa accelerazione rispetto alle date originarie del 2023 e del 2040. La chiusura dell'impianto Bocamina segue quella di un'unità a carbone da 158 MW presso la centrale elettrica di Tarapacá avvenuta a dicembre 2019. Il valore netto contabile delle due Unità di Bocamina ammonta a circa 790 milioni di euro a livello di Gruppo Enel, compresi i relativi oneri di smantellamento.Nello stesso tempo, il Gruppo Enel prevede di completare, tramite Enel Green Power Chile, circa, metà della quale, compresi: Azabache (60,9 MW), un impianto solare combinato con il parco eolico di Valle de los Vientos (90 MW), il progetto solare Campos del Sol (382 MW) e l'ampliamento da 33 MW della centrale geotermica di Cerro Pabellón da 48 MW."Saremo la prima azienda elettrica in Cile a uscire totalmente dal settore del carbone, continuando nel contempo a sviluppare in sicurezza capacità rinnovabile, con benefici concreti da un punto di vista ambientale, economico e sociale", ha affermato, Responsabile di Global Power Generation di Enel.La strategia del Gruppo Enel prevede anche unnei mercati più promettenti dell'America Latina ed ildelle controllate. A questo proposito, la compagnia elettrica ha annunciato undi un ulteriore 5% portando la quota complessiva finodel capitale sociale.Ciò è avvenuto tramitestipulate nel giugno 2019 con un istituto finanziario, riguardanti 2.492.146.691e 26.243.377(ADS) di Enel Américas, ciascuna delle quali rappresenta 50 azioni ordinarie di Enel Américas. Ilpagato per entrambe le categorie di azioni ammonta a circa, pari a circa 639 milioni di euro ed è stato finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente.Ad aprile 2020, inoltre, Enel ha stipulato due ulteriori contratti di share swap per acquisire entro la fine del 2020, ulteriori azioni ordinarie e ADS di Enel Américas fino a un ulteriore 2,7%, raggiungendo fino al 65% del capitale sociale della società.