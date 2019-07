ENEA, online il nuovo portale per le diagnosi energetiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sempre più importante la traccia internet nei servizi energetici. Notizia di queste ore, è la messa online del portaledi ENEA, per supportare le imprese chiamate ad effettuare ladei propri impianti produttivi. Il sito è stato ideato per semplificare l'inserimento dele la documentazione, con attenzione al ruolo che imprese e consulenti rivestono nel processo di diagnosi energetica.Questo check-up energetico da compiere ognie che dovrà essere eseguito entro il 5 dicembre 2019, è stato introdotto dal dlgs 102/2014 che ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. In seguito al provvedimento è stata istituita, da parte dell'ENEA, unadedicata ai rapporti di diagnosi. L'Italia, da par suo, si colloca al top delladei Paesi più virtuosi nell'attuazione della direttiva europea sull'efficienza energetica per i check-up nelle aziende: nel periodo 2015-18 sono state inviate 16.105 diagnosi energetiche da parte di 8.871 aziende, con un risparmio di