(Teleborsa) - Venerdì 26 febbraio dalle ore 12 alle ore 13.30 avrà luogo il webinar "Efficienza energetica negli edifici", organizzato dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali a Parigi, in collaborazione con ENEA. Si tratta del primo di quattro seminari sui temi della transizione energetica e dei cambiamenti climatici, in programma nell'ambito dell'iniziativa "Una ripresa sostenibile attraverso la transizione energetica - L'Italia incontra l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE - IEA)".



I rappresentanti della IEA illustreranno trend e prospettive di decarbonizzazione nel settore edilizio, mentre quelli ENEA tratteranno di strumenti e incentivi a disposizione di PMI e PA per la transizione e l'efficienza energetica. © RIPRODUZIONE RISERVATA