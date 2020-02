ENEA e Federdistribuzione contro lo spreco alimentare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "E in questa battaglia sei un peso piuma, medio o massimo?" Sono questi i quesiti al centro dellain occasione dellaSi tratta di un. L'obiettivo è di portare sotto i riflettori questa problematica e di mettere in moto un circuito virtuoso coinvolgendo un'ampia platea di soggetti, dagli operatori della filiera agroalimentare, alle imprese ed associazioni fino ai singoli consumatori, che con i loro comportamenti possono rappresentare l'ago della bilancia e il motore di iniziative concrete.Rispondendo alle domande, in forma di quiz,per contrastare lo spreco alimentare e valutare così il livello, espresso in peso piuma, medio o massimo.La campagna ENEA-Federdistribuzione parte dall'evidenza che laed è proprio a casa che si può iniziare a invertire la rotta verso comportamenti più virtuosi.Quando si parla di spreco alimentare bisogna considerare che si tratta di un problema che abbraccia diversi aspetti: è un, se consideriamo che solo nel nostro Paese ogni anno vengono; è conseguentemente anche un, visto che ilDa ultimo, ma non di certo meno importante, è unperché il cibo che viene buttato genera emissioni dannose e, se si paragonasse lo spreco alimentare a un Paese, scopriremmo che si trattaIl test sarà disponibile sulle pagine Facebook, Twitter e LinkedIn di ENEA e sulle pagine LinkedIn e Twitter di Federdistribuzione.