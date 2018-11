ENEA a Ecomondo, dalle rinnovabili al biometano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'da fonti rinnovabili comporta comunque. Sul suo utilizzo ne parla l'ingegnerdel laboratorio tecnologie energetiche dell'"Il progetto è(Programma Operativo Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), si tratta del, che studia il processo interno power to gas per la".Il progetto - spiega l'esperto - si divide in cinque fasi differenti: dallo studio della produzione di energia da fonti rinnovabili alla produzione di idrogeno attraverso l'elettrolisi, procedendo con test sia sperimentali sia matematici ed arrivando alla separazione di metano dalla CO2 nell'impianto e, quindi, a prove di riempimento di autobus con il metano prodotto"."Ancora no, perché bisogna prima passare per unaper verificare quali sono le efficienze dell'intera filiera su una scala più grande", ha affermato Bruni."Il vero limite -ha detto - è la necessità di uned il, che però è il tema grande che stiamo affrontando in ricerca per raggiungere alte efficienze e costi più bassi".Un progetto innovativo, vincitore del bando dell'Emilia Romagna per soluzioni di ricerca industriale e strategica.