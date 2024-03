El.En., nel 2023 i ricavi sfiorano quota 700 milioni

El.En., azienda attiva nel mercato dei laser, quotata al mercato Euronext Star Milan di Borsa Italiana, ha chiuso il 2023 con un fatturato consolidato di 692 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto al 2022, un risultato operativo di 73 milioni, pari al 10,5% del fatturato, in flessione rispetto agli 81 milioni dell’anno precedente e un risultato netto di gruppo pari a 48 milioni (55 l'anno precedente). Il cda ha proposto quindi la distribuzione ai soci di un dividendo di 0,20 euro per azione.

Nel quarto trimestre dell’esercizio 2023 si è registrato un fatturato record che ha sfiorato la soglia dei 200 milioni (199,2 milioni), in aumento del 5,3% rispetto al quarto trimestre del 2022, con un risultato operativo pari a 21 milioni.

Gabriele Clementi, presidente di El.En., ha dichiarato: “Siamo soddisfatti dei risultati dell’esercizio maturati in un contesto ancora complesso e meno favorevole dello scorso anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le previsioni di medio termine sullo sviluppo dei nostri mercati di riferimento si mantengono positive e ci stimolano a proseguire negli investimenti mirati a creare le condizioni per beneficiare della crescita attesa. Elemento essenziale per lo sviluppo dei nostri mercati è l’innovazione tecnologica, perché la domanda sui mercati cresce in presenza di soluzioni innovative che soddisfino in maniera sempre più efficace le esigenze dei clienti e ne stimolino di nuove, aprendo nuovi scenari. Fedele a questo principio, il Gruppo sta predisponendo una ricca pipeline di novità da lanciare nell’esercizio 2024”.