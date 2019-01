Effetto guerra commerciale in Giappone, prima volta in deficit dal 2015

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone chiude in deficit anche nel mese di dicembre.



Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), la bilancia commerciale ha registrato un passivo di 55,3 miliardi di yen. Il dato, che risulta peggiore alle attese degli analisti (erano per un deficit di 30 miliardi) si confronta con l'attivo di 356 miliardi registrato lo stesso periodo di un anno fa.



In termine di volumi, l'export è calato del 3,8% a 7.023 miliardi di yen (7.303 miliardi a dicembre 2017) oltre il -1,8% stimato dal consensus. Le importazioni hanno registrato invece una crescita dell'1,9% a 7.079 miliardi di yen (6.947 miliardi nello stesso mese dell'anno precedente). +4% le attese degli analisti.



Nell'intero 2018, il Giappone ha riportato un deficit commerciale ( 1.203 miliardi di yen) per la prima volta dal 2015, complici le tensioni sul commercio globale. © RIPRODUZIONE RISERVATA