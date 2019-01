Effetto Brexit sulle borse asiatiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finale negativo per la borsa di Tokyo, ma anche per le altre borse asiatiche, con il sentiment degli investitori condizionato dallache ha incassato la sconfitta più grande della storia inglese moderna. Il parlamento UK ha bocciato l'accordo sulla Brexit raggiunto da May con l'Ue, un risultato che apre oggi al voto di sfiducia nei confronti del primo ministro inglese.L'indice Nikkei della piazza giapponese ha concluso le contrattazioni con un decremento dello 0,55% a 20.442,75 punti, mentre il paniere Topix è sceso dello 0,28%.Deboli anche le borse cinesi, conche lima lo 0,08% e Shenzhen lo 0,15%.che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,avanza timidamente dello 0,06%, Seoul sale dello 0,37% mentre Taiwan cede lo 0,43%. Kuala Lumpur cede lo 0,43% e Bangkok lo 0,50%. Singapore guadagna lo 0,26%.La borsa di Jakarta segna un +0,19%. Positive anche Mumbai +0,14% e Sydney +0,37%.