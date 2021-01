© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dal 1 gennaio 2021 sono disponibili oltreper i cittadini per l'acquisto direlativi sia alle categorie dei motocicli L1 e delle auto M1 sia alla nuova categoria dei veicoli commerciali N1. I concessionari potranno, a partire dalle ore 10 di lunedì 18 gennaio, accedere sulla piattaforma disposta dedicata per inserire le prenotazioni del contributo per veicoli M1, mentre è già possibile prenotare i contributi per la categoria L.È quanto ricorda il Ministero dello Sviluppo economico in una nota. Ai contributi già previsti dalla Legge di Bilancio 2019 e dai successivi DL Rilancio 2020 e DL Agosto 2020, si sono aggiunte infatti ulteriori risorse stanziate per ilcon laIn particolare, i contributi concessi per le– 6mila euro con rottamazione, 4mila senza – e– 2.500 euro con rottamazione, 1.500 senza – sono rifinanziati con ulteriori 120 milioni di euro per tutto il 2021, portando l'ammontare odierno a, essendo 270 milioni già stanziati. Alle medesime due fasce potranno aggiungersi 2.000 euro con rottamazione e 1.000 senza rottamazione fino al 31 dicembre 2021. A queste risorse potranno aggiungersi i residui degli anni precedenti. Le due fasce di emissioni 61-90 g/km e 91-110 g/km sono state invece rimodulate in un'(dal primo gennaio ci sarà infatti un nuovo ciclo di rilevazione delle emissioni), finanziata con. Il precedente finanziamento è andato esaurito. La durata dell'incentivo – di 1.500 euro – è di sei mesi e sarà possibile usufruirne solo con rottamazione.Per tutte le fasce si aggiunge unopraticato dal venditore pari ad almeno. Infine, ricorda il Mise, è stato introdotto un nuovo incentivo suiN1 e M1 speciali, proporzionale alle emissioni e finanziato con. La prenotazione di questi contributi da parte dei concessionari sulla piattaforma ecobonus sarà possibile nei prossimi giorni.