Ecobonus auto, ripartono gli incendivi da lunedì 2 agosto

Venerdì 30 Luglio 2021, 15:30

(Teleborsa) - Ripartono gli incentivi per le auto ecologiche da lunedì 2 agosto, che ora vengono estesi anche alle auto usate. Il MISE ha annunciato infatti il rifinanziamento di 350 milioni di euro del fondo automotive per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2.

Rispetto al passato la novità principale riguarda lo stanziamento di 40 milioni euro in più per le auto usate, benzina o diesel, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2. Per accedere a questo incentivo, sarà necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio 2011, o che abbia raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto l'ecobonus.

Dal 2 agosto alle ore 10 sarà, invece, possibile prenotare sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it gli incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione, mentre dal 5 agosto potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli commerciali e speciali.

In particolare, i 350 milioni di euro che rifinanziano il fondo automotive vengono così ripartiti: 200 milioni per acquistare, esclusivamente con rottamazione, i veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2, con un contributo è di 1.500 euro; 60 milioni per ottenere l'extrabonus e acquistare veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2 e contributo fino a 2.000 euro con rottamazione e 1000 senza; 50 milioni per l'acquisto di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni esclusivamente per i veicoli elettrici; 40 milioni per l'acquisto di veicoli di categoria M1 usati, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2.