Ecobonus auto mette il turbo

(Teleborsa) - "Sono più dile prenotazioni perNoi abbiamosu questo settore, tra i settori fondamentali della nostra manifattura. Una parte delle risorse verranno utilizzate per realizzare un parco di ricarica, le famose colonnine, che sono fondamentali" per la "transizione". Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, su Tg2 Post.ha poi chiarito che i decreti sui. Il "decreto più complesso dei requisiti tecnici ed economici cui devono rispondere gli interventi che si fanno è stato inviato per il concerto aGli ultimi due hanno già dato il concerto, il Mef lo darà entro domani (oggi, ndr). Poi ci sarà la firma materiale e la pubblicazione, con la registrazione della Corte conti" e la "misura entrerà nella piena operatività". Il secondo decreto, ha puntualizzato il Ministro, riguarda la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra cuiNel dl agosto ci sarannoservirà "per realizzare anche al parco di colonnine" per la ricarica delle vetture elettriche per ", ha detto il Titolare del MiSE confermando la misura contenuta nella bozza del dl agosto circolata nelle scorse ore.