DTT Industry Day: a Villa Mondragone presentati bandi europei per nuovo polo tecnologico

(Teleborsa) - Nella principesca cornice dia Frascatisi sono riunite per la presentazione deirelativi al grandeIl progetto vedrà la sua. Ad aprire l'incontro il Presidente diche ha parlato alla platea formata da, di cui 16 straniere."Questo progettol'eccellenza della grande, con ricadute scientifiche, tecnologiche, di innovazione al mondo dell'e alla sua capacità di guardare a nuove sfide. E la partecipazione al nostroconè un successo in questa direzione", ha dichiarato Testa.sono attese per tutto il sistema paese, tenuto conto chestimato negli anni dicon ritorni importanti dialtamente qualificata e know how in tutto il territorio nella prospettiva di ampliare e rafforzare ulteriormente una filiera produttiva italiana di eccellenza in questo settore".: è questa la sfida a cui lasta puntando nel campo della fusione nucleare."Si tratta di un'infrastruttura di ricerca molto importante non solo per l'Italia ma per l'intera Europa poiché è stataper la realizzazione di un. Ovvero un reattore che dovrà erogare energia pulita, sostenibile e inesauribile per dare una chance all'umanità di", ha spiegato, direttore del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare."E' un tipo diche produce gas elio come scarto e quindi la", ha aggiunto il ricercatore, affermando che questa tecnologia "ha il grande vantaggio di richiederee quindi elimina possibili tensioni geopolitiche per l'approvigionamento".Il progetto DTT prevededi euro in un settore, quello della fusione, che si avvale di commesse per aziende italiane come Ansaldo Nucleare, ASG Superconductors (Gruppo Malacalza), SIMIC, Mangiarotti, Walter Tosto, Delata TI, OCEM Energy Technology, Angelantoni Test Technologies, Zanon, CECOM. Al finanziamento partecipano Eurofusion, la Repubblica Popolare Cinese, la Regione Lazio, l'ENEA e la BEI, oltre ai ministeri della Ricerca e dello Sviluppo Economico.