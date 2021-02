© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha accettato l'incarico che gli è stato affidato dal Presidentee, adesso, prova a cercare una maggioranza per sostenere quel governoche il Capo dello Stato ha evocato nel suo discorso, chiamato a risolvere le gravidel Paese. Un esecutivo che, proprio per questo, dovrà contare su unaL'ex Presidente Bce ha accettato "consapevole che lo attende unaIntanto, il Presidente del Consiglio incaricato ha fatto rientro in Umbria, a Città della Pieve, dove sta profilando ilal via nel pomeriggio di oggi (il calendario dovrebbe essere reso noto questa mattina).E se il sostegno diè già stato messo nero su bianco, come anche il semaforo verde diriflettori puntati su, che faranno dla posizione di- leader di FdI - che insiste sulle elezioni, cercando tuttavia un punto di incontro: "So che all'interno del centrodestra ci sono altre posizioni Ho proposto un mezzo passo verso l'altro con l'astensione, facciamo tutti unMa, sottolinea, "bisogna avere la garanzia che siPiù cauto,"Non abbiamo pregiudizi nei confronti di Draghi - dice il leader leghista - vogliamo parlare dicon la prospettiva del voto".Si alza sempre di piùnelBeppe Grippo ribadisce la linea "ma - già messi a dura prova con il braccio di ferro con- adesso i pentastellati rischiano di spaccarsi sul nome di Draghi. Alessandro Di Battista invita a "non cedere" alle pressioni, Di Maio richiama alla coesione invocando un governo politico e il capo politico Vito Crimi, che ufficialmente chiude a un eventuale governo presieduto dall'ex numero uno della Bce, non esclude un voto suAnche percomunque, varrà la stringente logica dei numeri che ha sbarrato la strada al Conte ter. Il Capo dello Stato è stato chiaro: o governo di "alto profilo" o voto.