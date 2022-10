Digitouch, crescono i contratti nel nuovo servizio di gestione Marketplace

(Teleborsa) - DigiTouch, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, ha comunicato che il valore deiè salito a circa, grazie a importanti accordi con importanti brand nazionali ed internazionali, tra cui Heinz Italia."Negli ultimi mesi il gruppo Digitouch ha investito nel rafforzamento dell'offerta E-commerce anche attraverso l'implementazione del servizio di Marketplace as a Service in grado di offrire nuovi modelli di business ai nostri clienti affinché espandano le loro vendite nel cloud", ha affermato, presidente del gruppo Digitouch.Il nuovo servizio offerto diè stato implementato nel 2022 e i contratti in portafoglio esplicheranno i loroI clienti hanno la possibilità di affidare a Digitouch tutte le fasi della vendita: dalla strategia alla progettazione, dall'implementazione tecnologica alla logistica, fino alla gestione delle operations e del customer care, concludendo il processo con la gestione amministrativa e contabile dei prodotti e/o servizi venduti.