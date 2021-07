Digital Value, ricavi in aumento a 256 milioni di euro nel primo semestre

Lunedì 19 Luglio 2021, 07:45

(Teleborsa) - Digital Value, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, ha registrato ricavi consolidati preliminari pari a circa 256,6 milioni di euro nei primi sei mesi del 2021, in crescita di 46 milioni di euro (+21,8%) rispetto al primo semestre del 2020. La linea di business "Next Generation Data Center", che rappresenta l'infrastruttura abilitante per i progetti e soluzioni IT, ha contribuito per il 50% dei ricavi del primo semestre.

Le altre due linee "Digital Business Transformation" e "Smart Workspace Transformation" hanno ambedue coperto circa il 25% dei ricavi del semestre. Per quest'ultima, Digital Value conferma "come centrali i progetti legati alla digitalizzazione delle postazioni di lavoro nei mercati educational e delle grandi imprese", mentre per la linee "Digital Business Transformation" segna "progetti per il trattamento end to end delle informazioni, soluzioni tecnologiche per servizi cloud PasS o Saas ed attività di data integration".