Digital tax, Gentiloni: meglio una soluzione unica europea che tante nazionali

(Teleborsa) - È preferibile unaa tante nazionali quando si parla di. È la posizione espressa dal Commissario Ue agli Affari economicinel corso di un'audizione alla nuova Commissione speciale sulle questioni fiscali del Parlamento europeo."Se chiedi allese preferiscono una tassazione Ue o 5-6 in tassazioni nazionali in paesi Ue, la risposta è chiaramente una soluzione europea", ha detto Gentiloni.L'ex Presidente del Consiglio italiano non ha però chiuso la porta allache "resta possibile". In questo caso, però, il Commissario europeo ha anche avvertito che qualora ci si impegnasse nel valutare un'ipotesi di compromesso, come un "", tale opzione non dovrebbe essere riproposta al contesto europeo nel momento in cui un accordo sulla soluzione globale non venisse raggiunto: "penso che non siamo obbligati a riproporre questo compromesso non raggiunto"."Il problema èil fardello della tassazione tra cittadini e giganti digitali, adattandosi alla realtà del", ha spiegato l'ex Presidente del Consiglio italiano.