Digital Bros, acquista quota svedese Starbreeze

(Teleborsa) - La società Digital Bros, attiva nel settore dei videogame, ha acquistato tutte lein Starbreeze AB al prezzo di 19,2 milioni di euro. Le attività hanno unA seguito dell'acquisto della partecipazione di Smilegate Holdings in Starbreeze AB, e dell'eventuale conversione del prestito obbligazionario convertibile, Digital Brosin Starbreeze AB. La stima - spiega una nota - è fatta sul numero di azioni e diritti di voto comunicati da Starbreeze in data 19 febbraio 2020 a seguito del recente aumento di capitale.. Il prezzo di acquisto di 19,2 milioni di euro: 9,2 milioni di euro alla data di chiusura dell'operazione e 10 milioni di euro al 28 febbraio 2021.Il Gruppo "non si aspetta significativi impatti sui margini di redditività per l'esercizio in corso".