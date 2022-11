DIGITAL360 acquista SmartOperations, spin-off di UniFirenze

(Teleborsa) - Digital360, società quotata su Euronext Growth Milan che si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale, ha, spin-off dell'Università degli Studi di Firenze.Si tratta di una società di advisory che, utilizzando la(DSaaS), sviluppa soluzioni tecniche, tra cui algoritmi e prototipi, per supportare i clienti nel cammino verso l'innovazione, l'Industria 4.0 ed in generale la trasformazione digitale.SmartOperations ha chiuso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con undi oltre 300 mila euro (in crescita di oltre il 60% sull'esercizio 2020), unpositivo per circa 50 mila euro e una posizione finanziaria netta (PFN) creditoria per circa 175 mila euro.L'acquisizione del 100% delle quote di SmartOperations avverrà a un, comprensivi della PFN, che saranno corrisposti al closing come segue: per 35 mila euro in azioni Digital360, valorizzate al prezzo di 4,70 euro ciascuna; per la restante quota in denaro. A ciò potrà aggiungersi una componente di- basata sul raggiungimento di determinati risultati economici negli esercizi 2023-2024.