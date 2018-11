(Teleborsa) - DiaSorin ha ottenuto la certificazione dalla Food and Drug Administration (FDA) per la vendita negli Stati Uniti del test Simplexa Group B Strep Direct.



Il test, recentemente lanciato anche in Europa, consente la rilevazione diretta in vitro del DNA dello streptococco di gruppo B (GBS), garantendo un livello di specificità maggiore rispetto ai test tradizionali ed un flusso di lavoro efficiente e veloce.



(Foto: Drew Hays on Unsplash) © RIPRODUZIONE RISERVATA