Deutsche Bank paga ancora il caro prezzo della ristrutturazione

(Teleborsa) - Il piano di ristrutturazione annunciato da Deutsche Bank sembra proprio non essere piaciuto al mercato., depresse anche la vigilia sulla comunicazione dei dettagli dell'operazione che. Secondo le stime fornite dalla banca. In una lettera inviata ai dipendenti italiani, riportata da Il Sole 24 Ore,, chief country officer di Deutsche Bank, ha scritto che l'Italia è a "tutti gli effetti 'core business', e per questo non dovrebbe rientrare nei grandi tagli. In Italia conta 3600 dipendenti, più di 600 punti vendita e 1200 consulenti finanziari per svolgere attività di banca tradizionale, focalizzata su PMI e famiglie. L'Italia è il primo mercato europeo per Deutsche Bank al di fuori dalla Germania".