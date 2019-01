© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Non c'è pace per illa misura fortemente voluta daiche nel corso dei mesi è ripetutamente finita al centro della bufera.Niente affatto, la strada per la misura bandiera pentastellata sembra ancora in salita. E stavolta lanon arriva dagli attacchi esterni maarriva proprio durante l'annuncio del Premierin tv, nel corso della trasmissione di Bruno Vespa Porta a Porta: "il decreto leggeChe ha aggiunto:- Ma bisogna fare i conti conche fissa subito il primo paletto:fanno sapere autorevoli del partito. Con il ministro dell'Interno?Matteo Salvini che sul reddito di cittadinanza precisa:Dunque,nel Governo gialloverde mentre, tra l'altro, è ancora apertissimoassicurando che nel provvedimentoe assicura che". E ricorda checon cui