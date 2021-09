Decolla Commerzbank su possibile incremento quota Cerberus

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Protagonista Commerzbank, che mostra un rialzo del 4,06%, portandosi a 5,619. La società statunitense Cerberus Capital Management starebbe valutando l'acquisto di una quota aggiuntiva nel secondo più grande istituto di credito tedesco, secondo quanto scrive il quotidiano finanziario Handelsblatt.



La società di investimento di New York, che già detiene una quota di circa il 5% nella banca di Francoforte, sta valutando l'acquisizione del 15,6% del capitale dello Stato tedesco dopo le prossime elezioni federali, sostengono le fonti sentite da Handelsblatt.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 5,661 e successiva a 5,737. Supporto a 5,585.