Debito, Italia verso procedura UE. Dl crescita e Sblocca cantieri vedono traguardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mentre continuanoletrache preoccupano (non poco) il Colle, facendo presagire scenari nefasti con diversi analisti pronti a scommettere che iavanza a grandi passi, si apre una settimana ad altissima tensione sull'Dopo la replica - con tanto di "giallo" - inviata alla lettera della Commissione che tirava le orecchie al nostra Paese per il mancato rispetto della regola del debito,sembrerebbe intenzionato a optare per il "pugno duro" e si prepara a far scattare l'iter che potrebbe portare alla procedura di infrazione. Un nuovo segnale, tutt' altro che positivo, da parte dell'Europa potrebbe arrivarein occasione delle raccomandazioni ufficiali della Commissione e il sempre più probabile, appunto, avvio della procedura.Sul fronte interno, riflettori puntati su. Il primo dovrebbe approdare in Aula domani martedì 4 giugno per la discussione generale, mentre il secondo procede a rilento: l'esame da parte dell'Aula del Senato doveva iniziare giovedì scorso, ma è stato rinviato a martedì.- Nella giornata di oggi, lunedì 3 giugno, attesa per il discorso delintenzionato a fare il punto della situazione per ribadire il suo, in un momento delicatissimo, probabilmente il più complicato dalla nascita del Governo gialloverde.Farò una conferenza stampa e tutto sarà chiaro. Come ho sempre detto questo è il governo del cambiamento e della chiarezza", aveva anticipato lo scorso 31 maggio. "Abbiamo sempre rivendicato un cambiamento nel segno della chiarezza, sicurezza del cammino, che sia strategico e che proceda in modo lungimirante e senza strappi.ha aggiunto