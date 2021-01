© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso il 2020 con rper circa 2.353,1 milioni, pari ad unaB (13,9% in termini organici e del 12,5% normalizzata), dopo un quarto trimestre in crescita del 10,3% (13,8% in termini organici)."Si è appena concluso un anno sfidante e complesso sotto molti punti di vista", ha affermato l'AD, anticipando che nel corso del 2020 c'è stata "un'accelerazione di alcuni processi che porteranno a mutamenti strutturali sia nella distribuzione, con una maggior presenza del mondo digitale, sia nei consumi e nello stile di vita dei consumatori, con una maggiore attenzione all'ambiente domestico"."Questo - aggiunge - sarà per noi un anno di continuità negli investimenti in marketing e comunicazione e nel rafforzamento della nostra struttura organizzativa e commerciale a sostegno della continua innovazione di prodotto e di una crescita sostenibile", aggiunge il numero uno del Gruppo, confermando la"ad un tasso organico in area mid-single digit".